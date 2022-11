Nel giorno del ritorno dellaall’interno di un sorteggio per un turno ad eliminazione diretta di una qualificazione, non accadeva dal lontano 2017, la dea della fortuna. L'urna di Nyon ha svelato l'avversaria dei viola nel playoff di: la squadra diaffronterà i portoghesi dello Sporting Braga. Più fortunta invece ladi Maurizio Sarri che pesca i romeni del Cluj. La doppia sfida contro i portoghesi si disputerà a febbraio: il 16 la Fiorentina giocherà in trasferta, mentre 7 giorni più tardi ci sarà il ritorno al Franchi sarà, il 23 febbraio. Ma proviamo ad analizzare nei particolari lo Sporting.Nella liga portoghese la partenza della squadra di Artur Jorge è stata a razzo. Dopo il pareggio all’esordio casalingo contro lo Sporting Lisbona per 3 a 3, gli Arsenalistas hanno inanellato 6 vittorie consecutive prima di cadere in casa del Porto. Adesso dopo 12 giornate, ad una sola giornata dalla pausa per il mondiale,Il miglior marcatore in campionato è Simon Banza, attaccante classe ’96 ex Lens, che finora ha realizzato 5 reti ed un assist.Se c’è qualcosa che non è piaciuto ai tifosi del Braga è senza ombra di dubbio la gestione attuata finora dalla squadra di Jorge in Europa. I portoghesi sono arrivati terzi in un girone proprio non irresistibile: in un girone con Malmoe, Union Berlino e San Gilloise è chiaro che in molti si aspettavano di più. I 10 punti collezionati non sono bastati a passare il turno in Europa League. C’è però una particolare curiosità: il centrocampista portoghese classe 2000attualmente è il capocannoniere della competizione, con 4 reti in 5 gare, anche se non potrà incrementare il suo bottino essendo stato retrocesso in Conference League.Lo Sporting Braga gioca le sue partite casalinghe all’Estadio Municipal de Braga, uno dei più grandi impianti del Portogallo: inaugurato nel 2003 lo stadio può ospitare 30.286 spettatori. L’impianto ha però una particolare caratteristica: ricavato da un ex cava lo stadio ha una curva in meno, uno dei lati corti del terreno di gioco termina infatti al di sotto della parete rocciosa.