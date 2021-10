Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "Siamo sempre collegati con la tifoseria e con la città. Vogliamo fairplay tra le tifoserie e lo dico in generale per il calcio italiano. Vogliamo al più presto il 100% dei tifosi allo stadio, così possiamo fare il tifo per le nostre squadre. Lo sfogo di Commisso su Vlahovic? Vorrei precisare, non è stato uno sfogo quello di Commisso. Per il ragazzo stiamo facendo un enorme sforzo, ma la Fiorentina è un gruppo e dobbiamo pensare alla partita di oggi che è importante. Ma quello di Commisso non è stato uno sfogo.“