Anche lui presente quest’oggi ad un evento all’Università degli studi di Firenze, l’ex difensore dellaha parlato delladi, a soli 3 giorni dall’importante vittoria di sabato contro i bianconeri. Queste le sue parole:Non si può pensare male; è stata partita vera, quando arrivi all'ultima giornata le ambizioni e le motivazioni contano moltissimo e la Fiorentina è andata meritatamente in Conference League. Hanno fatto entrambi molto bene, anche con il cambio di atteggiamento difensivo della Fiorentina, che quest'anno è stata molto aggressiva. La coppiaha cambiato il modo di giocare della squadra, adesso i viola giocano 1 contro 1 a tutto campo. Non lo so se Milenkovic andrà alla Juventus, non conosco queste cose. Sul ritorno diin Nazionale dico che è una convocazione meritata, ha fatto un'ultima annata sopra ogni aspettativa.Normale che gli allenatori moderni giochino in questo modo, si cerca di attaccare e pressare per difendere. Non serve trovare difetti nella Fiorentina, hanno fatto un'annata straordinaria.L’ex bianconero ha parlato anche delle differenze traede del passaggio dia Torino: "Allegri lo conosco molto bene ma non sono mai stato allenato dal primo, sono dell’idea che Italiano stia facendo il suo percorso di crescita. Poi è tutta una questione di esperienza, ma mi sembra che stia facendo molto bene.Ha fatto vedere di essere un grande bomber, ha fatto un girone d'andata importante e ha fatto bene anche nella Juventus, però ci sono comunque differenze tra le due realtà e si è dovuto adattare. Certo, per la Fiorentina è stata una perdita ma ha chiuso molto bene".