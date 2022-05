Quest’oggi è tornato a parlare il procuratore di Aleksandr Kokorin Timofey Berdyshev, che al portale russo sport-express.ru ha cercato di fare il punto della situazione sul futuro del suo assistito: in quasi due anni il russo non ha mai lasciato traccia in campo con la maglia della Fiorentina, tanto che il club gigliato da tempo starebbe provando a rescindere il contratto. Queste le sue dichiarazioni:



"Come può sentirsi una persona in termini di gioco se non scende in campo? Lavora e spera che gli venga data l'opportunità di mettersi in mostra. È stata una stagione difficile per Sasha. Ha ottenuto pochissimi minuti gioco a causa di vari motivi. Speriamo davvero che la prossima stagione la situazione cambi in meglio. Kokorin ha in programma di rimanere in Italia la prossima stagione e cercare di ottenere più minutaggio per se stesso".