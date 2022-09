Quest’oggi il giornalista ed opinionista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare l’autocandidatura dei giorni scorsi di Gabriel Batistuta come dirigente della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:



"Per me la sua non è un’autocandidatura perchè dirigenti non ci si diventa: lui può essere importanti, conferire esperienza allo spogliatoio, riuscire a recuperare quel senso di appartenenza che forse manca ancora a questa squadra ma il ruolo dirigenziale è un’altra cosa. Maldini adesso è un valore aggiunto al Milan, ma lui non si è mai proposto anzi è stato il club a corteggiarlo: anche per le modalità in cui si era conclusa la sua carriera da giocatore. Credo tantissimo nella classe dirigente e vorrei vedere bravi dirigenti in circolazione, se poi un ex giocatore riesce ad esserlo meglio. Ma siamo sicuri che Batistuta sia cosi dentro al calcio adesso? Cosa verrebbe a fare a Firenze? Se deve essere una figura significativa ok, ma se deve essere solamente un’operazione d’immagine non so se servirebbe. Forse ce ne sono già altri con maggior bravura che la Fiorentina ha già bruciato in passato. Se deve si cerca, ed è quello che vorrei io, un dirigente in grado di far crescere la Fiorentina in tutte le sue sfaccettature, lui non è certo il mio candidato ideale”.