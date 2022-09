Dopo qualche settimana dall’ultima volta, ieri sera il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è tornato nuovamente a parlare: prima della ripartenza per gli Stati Uniti il patron viola, in diretta dagli studi fiorentini di Sportitalia, ha nuovamente voluto far il punto della situazione in casa gigliata. La novità è che, rispetto ai precedenti, questa volta il presidente ha parlato molto anche del lato sportivo, non risparmiandosi anche di suggerire qualche consiglio tecnico-tattico allo stesso Vincenzo Italiano. L’energico presidente non ha poi risparmiato critiche alle altre società sottolineando come, rispetto al club da lui gestito, siano da tempo immerse fino al collo nei debiti.



ITALIANO SOTTO OSSERVAZIONE – Senza mezze misure Commisso ha cominciato parlando “direttamente” ad Italiano, consigliandogli di cambiare qualcosa per conferire maggior imprevedibilità alla squadra: “non mi piacciono tutti questi passaggi indietro e questo possesso palla prolungato senza verticalizzare. Contro il Verona abbiamo tenuto meno il pallone e verticalizzato di più ed infatti abbiamo vinto.” Secondo lui Italiano, che comunque ha difeso a spada tratta dalle ingiuste (per il presidente) critiche delle ultime settimane, è tra gli artefici del miracolo della passata stagione ma adesso serve un cambio di passo per riconfermarsi.



“VLAHOVIC E’ STATO DISONESTO”- Chiaramente l’italoamericano ieri sera è tornato anche a parlare della chiacchieratissima cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, sottolineando come la rifarebbe altre mille volte: ormai è chiaro che, nonostante i suoi straordinari risultati avuti sul campo con la maglia viola, il rapporto tra le parti era ormai consumato e per questo la scelta di incassare 75 milioni di euro. Soldi che secondo il patron sarebbero comunque già stati spesi nelle ultime due finestre di mercato: tenendo conto che gran parte degli acquisti estivi dei viola sono in prestito, e che l’unico esborso economico è stato quello per Dodo attorno ai 18 milioni, questo resta l’unico neo del suo discorso.



ROCCO CONTRO TUTTI – Tra i passaggi fondamentali del suo discorso anche quello relativo ad un eventuale cessione del club: “Completato il nuovo centro sportivo non la vendo, l’intenzione è tenerla e aiutare a fare meglio. Siamo arrivati settimi e vogliamo arrivare più in alto. Il Viola Park finiamolo e iniziamo a lavorare”. Parole che sembrano un vero e proprio rilancio se sommate alla critica agli altri top club italiani che continuerebbero a creare debiti e buchi di bilancio senza però riuscire a migliorare le proprie squadre: il risultato è un calcio italiano che, secondo lui, oltre i confini di stato continua a valere sempre meno.