Fiorentina, Belotti è al Viola Park! Il primo scatto da calciatore viola FOTO

FC

La Fiorentina abbraccia il suo nuovo attaccante! Un interesse che, come vi abbiamo raccontato, nasce in queste ultime settimane e che alla fine ha portato a dama. Andrea Belotti è infatti appena arrivato a Bagno a Ripoli al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. Il calciatore ha posato davanti alla struttura con una sciarpa viola ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura.



LA FORMULA - Andrea Belotti si trasferisce in viola con la formula del prestito secco oneroso con la Fiorentina che versa 750mila euro nelle casse della Roma per le prestazioni dell'ex Toro fino a fine stagione. Il ragazzo svolgerà le visite mediche di rito domani mattina e, dopo aver firmato il contratto, sarà a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano.