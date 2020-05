Andrea Belotti è l’obiettivo numero per l’attacco della Fiorentina. Come scrive la Nazione, per andare sul Gallo la Viola deve cedere qualcuno là davanti: l’indiziato numero 1 pare essere Patrick Cutrone, con il club acquirente che potrebbe versare la cifra del riscatto al Wolverhampton, fissato per il 2021.