Fiorentina, Beltran: 'Sul rigore non ho pensato. Ecco cosa ho detto a Nico Gonzalez per lasciarmelo'

10 minuti fa



Man of the match. L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato a Sky dopo aver segnato l'1-1 contro il Bruges e portato i suoi in finale di Conference League. Le sue parole.



RIGORE - "Meno si pensa e meglio è, perché non ti devi rendere conto delle responsabilità. Meglio andare tranquilli e non pensare, perché pesava quel rigore. Alla fine è andata bene. Nico mi ha chiesto se mi sentivo sicuro e gli ho detto di sì. Allora mi ha dato il pallone e ho tirato"



GIOIA - "Uno cerca di sognare in grande, lavorare e dare tanto. Contento di essere in questo grande club, con tifosi caldi e in una grande città. L'obiettivo di rendere sempre più grande la Fiorentina. Batistuta mi ha dato qualche consiglio. Per me è un orgoglio vestire questa maglia e portare il numero di Batistuta, che ha fatto la storia di questa città. cerco di essere il suo degno successore".