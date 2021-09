Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi è stato ospite di Radio Toscana. Questi alcuni pasaggi delle sue dichiarazioni: "Mi sembra che alla Fiorentina si sia tornati a respirare lo stesso entusiasmo che c’era ai tempi di Pioli, mi sembra che la strada sia quella giusta per farci togliere delle soddisfazioni. E’ vero, mi dicono tutti che sembro più maturo dei miei 27 anni, forse è la barba! Al di là delle battute, credo sia legato al fatto che ho iniziato a giocare da molto giovane, questo è il mio decimo anno di serie A. Il presidente ha una grande ambizione e la sta dimostrando con i fatti: io ed alcuni compagni, come Biraghi e Venuti, abbiamo chiesto di andare a visitare il Viola Park perché siamo veramente curiosi, sarà un valore aggiunto". NUOVO ARRIVO E ARRIVO MANCATO - Odriozola sia come persona che come calciatore mi ha fatto una bella impressione, ho notato che è un bel giocatore anche in fase di spinta. Berardi è un mio caro amico, un fratello, ci sentiamo praticamente tutti i giorni. E lo abbiamo fatto anche nei giorni del mercato: so che c’è stata la possibilità che venisse a Firenze, possibilità che poi non si è concretizzata. Ed è anche vero che ad ogni mercato il suo nome viene accostato alla Fiorentina: noi ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni e saremmo felicissimi di poter giocare assieme RITORNO IN CAMPO - "A Roma ho avuto una occasione da gol che non mi ha fatto dormire la notte: rientrare in serie A e fare un gol sarebbe stato il massimo".