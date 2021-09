I tre sudamericani della Fiorentina (Gonzalez, Quarta e Pulgar) saranno a disposizione di Italiano solamente a ridosso della partita di sabato contro l'Atalanta, e addirittura il regista cileno non sarà in Italia prima del giorno stesso, mentre gli altri due torneranno nella serata di venerdì. Pulgar potrebbe dunque volare direttamente in Lombardia per unirsi al gruppo, ma non è da escludere, scrive La Nazione (Firenze) che lo stesso Italiano possa decidere di non convocare il giocatore.