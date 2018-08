Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, autore di una doppietta ieri contro il Chievo Verona, parla dopo il match: "Doppiette in carriera? Forse con l’Under-21, con un club non l’ho mai fatto. E’ stato un grande esordio per questa stagione: c’era tanta voglia di fare bene, eravamo pronti per giocare a fine luglio e volevamo subito scendere in campo. Il nuovo centrocampo? La linea mediana è abbastanza nuovo, ma chi è arrivato si è messo subito a disposizione: la rosa di quest’anno è molto competitiva, speriamo di toglierci molte soddisfazioni. I gol? A me piace molto la fase offensiva, ho giocato quasi come trequartista e ho avuto spazi. La concorrenza fa bene a qualsiasi giocatore perché mi dà modo di procedere sempre nel modo giusto. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo fare meglio della scorsa stagione, per cui dobbiamo pensare partita per partita".