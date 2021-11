Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato sui canali ufficiali del club viola: ecco le sue parole più interessanti.



"So qual è il mio ruolo, sono dieci anni che faccio la mezzala in Serie A, ma è naturale che uno si adatti. Dopo la partita contro l'Inter, ho detto a Italiano che era un pazzo a mettermi in quella posizione (terzino destro, ndr) ma lui era sicuro che avrei fatto bene. Alla fine sono contento, è andata bene a livello personale, l'ho ringraziato. Tant'è che poi mi sono reso disponibile a farlo ancora. Milan? Conosciamo Pioli, la preparerà bene, credo sarà una partita che porterà a casa chi sbaglierà meno".