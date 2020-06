Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:



BERARDI - “Domenico è il mio migliore amico da quando abbiamo 15 anni. Il nostro sogno è di giocare insieme e sono 2 anni che facciamo di tutto per riuscirci. Prima o poi ce la faremo“.



AMRABAT -“È un calciatore davvero molto forte, un centrocampista moderno. La società ha fatto un gran colpo. Il centrocampo sarà di livello assoluto“.



RIBERY - “È un fenomeno. Ha portato classe, tecnica, esperienza, carisma, ci ha dato tantissimo, in campo e nello spogliatoio. La sua assenza ha pesato moltissimo. Il suo ritorno farà la differenza“.



IACHINI - “Queste sono scelte della società. Io posso dire che è un grandissimo lavoratore, che cura tutti i dettagli, sia in allenamento che in partita e ci tiene sempre sulla corda spronandoci a dare il massimo“.