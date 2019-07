Nuovo appuntamento con l'International Champions Cup per la Fiorentina di Montella, che alle 2.00 della prossima notte scenderò in campo contro il Benfica. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, riportate dal Corriere dello Sport:



FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Ceccherini, Ranieri, Biraghi; Zurkowski, Cristoforo, Benassi; Sottil, Simeone, Vlahovic. All.: Montella.



BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas. All.: Bruno Lage.