Dopo l’arrivo dell’esperto Badelj, a centrocampo tutti si aspettano un colpo per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il pressing della squadra mercato su Sander Berge è costante. Domani chiuderà il mercato inglese ed il Genk, detentore del cartellino, dovrà necessariamente abbassare le sue pretese. Poichè in Europa nessuno ha la disponibilità economica delle ricche squadre anglosassoni. Il centrocampista ha un “pericoloso” contratto in scadenza nel 2021, ed ha rifiutato il prolungamento. La richiesta attuale è di 25 milioni di euro, ma è destinata a scendere drasticamente giorno dopo giorno.