Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-0 contro l'Istanbul Basaksehir: "E' difficile trovare il perché di questo momento complicato. Può essere che, visto il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno ci sentiamo troppo bravi: non siamo bravi perché siamo venuti qui in Turchia a fare una figuraccia. Dobbiamo tornare ad avere fame per uscire da questo momento. Due anni fa facevamo star male noi, le nostre famiglie e i nostri tifosi: non dobbiamo tornare in quella situazione"