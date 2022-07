al termine della vittoria dellain amichevole contro il Trento, ha parlato in conferenza stampa: "Ci sono stati subito degli innesti importanti e questo è importante per iniziare a lavorare. Anzi, mi sono stupito dei nuovi, si sono inseriti al meglio. Abbiamo fatto un bel ritiro, adesso domani dobbiamo chiudere al meglio"."La città è abituata anche a palcoscenici superiori. Il nostro obiettivo è portare la Fiorentina più in alto. Magari chi non ha giocato in Europa sarà emozionato ma daremo tutto perché ce la siamo conquistata col campo. Onoreremo fino all'ultimo la maglia".Tutto regolare, non sono cose che entrano nello spogliatoio le vicende di mercato.Chi entra nel nostro spogliatoio deve sapere che c'è un codice, se si rispetta questo codice rimane con noi. Dusan fino all'ultimo secondo ha giocato e si è allenato al 100% fino all'ultimo."."Io sono qua e voglio rimanerci. I matrimoni si fanno in due ma c'è un gran rapporto con Barone e CommissoA me è capitato un sogno, quello di giocare con l'Inter, con cui sono cresciuto. Quel passo l'ho fatto, sono rimasto un anno ed è andata bene. Poi sono tornato ed adesso sono qua, per me non è un problema chiudere qua la carriera."