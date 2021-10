Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta rimediata dai viola a Venezia: "È una sconfitta che fa male, potevamo fare qualcosa di più. All'inizio siamo andati bene, mostrando il nostro gioco, ma ci è mancato l'ultimo passaggio. Poi abbiamo preso gol e contro queste squadre è difficile trovare spazio se vai in svantaggio. Però si tratta di un aspetto migliorabile visto che incontreremo altre squadre che si difendono bene. Vlahovic? Lui è lo stesso di sempre, non è cambiato. Io lo conosco da 5 anni e non esiste un problema Vlahovic. Siamo andati a salutare i tifosi che hanno fatto tanti chilometri per supportarci e abbiamo deciso di regalargli le nostre maglie visto che non siamo stati capaci di regalargli la vittoria".