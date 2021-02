Intervistato da TGR Toscana il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato del momento no che sta vivendo il club viola con una classifica che resta complicata: "E’ un momento difficile che non ci aspettavamo, dobbiamo uscirne al più presto. Il presidente Commisso (ripartito ieri per l’America ndr) non è soddisfatto dei risultati. La classifica è brutta, ma non dobbiamo avere paura”.