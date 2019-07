Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport della nuova stagione della Fiorentina: ''Sono contento di essere rientrato dall'infortunio. Ho fatto la prima parte col gruppo e sono felice. Vengo da un periodo molto difficile: ho fatto tutta l'estate a Firenze per curarmi, non ho nemmeno fatto le vacanze per recuperare. Ora però la gioia è tanta. Mi sono già presentato con il nuovo direttore, volevo restare qui e sono felice di essere parte del progetto. Non voglio andare via prima di ottenere dei risultati importanti. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti''.