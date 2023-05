L'ex attaccante della nostra Serie A Valeri Bojinov è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha commentato le ultime vicende social relative a Jovic e Terzic: "Non è facile gestire 30 giocatori... L'allenatore li vede tutti i giorni, sono giovani, io non ho visto malizia o cattiveria nel loro gesto ma soltanto leggerezza. Quando avranno la mia età capiranno come ho capito io. La dirigenza cerchi comunque di parlare, ci vuole comunicazione, oggi è tutto più dinamico e filtrato. Ai miei tempi i miei compagni mi hanno fatto da maestri per farmi capire cosa non dovevo sbagliare. Se io da allenatore li avrei fatti giocare? C'è bisogno di tutti, io prima chiamerei Mourinho che stimo tantissimo e mi farei dare un consiglio, poi parlerei con i ragazzi che hanno sbagliato, magari li terrei fuori per dare un segnale alla squadra. Quindi valuterei un reinserimento"