Fiorentina, Bonaventura e Nzola assenti contro il Viktoria Plzen: il motivo

48 minuti fa



La Fiorentina si gioca contro i cechi del Viktoria Plzen l'accesso alle semifinali di Conference League al Franchi, ma tra le fila viola mancano due elementi: il centrocampista Giacomo Bonaventura e l'attaccante Mbala Nzola. Il secondo non sarebbe stato titolare, mentre il primo era atteso dall'inizio e sarà sostituito da Arthur.



I MOTIVI - Per Bonaventura si tratta di un problema alla caviglia, diverso dalla botta che lo aveva tenuto fuori dai giochi all'andata. Nzola invece risulta assente a causa di problemi familiari.



LE PAROLE DI ITALIANO - "Sapete bene quanto la qualità sia importante per noi, ma contro il Genoa Bonaventura lamentava questo dolore alla caviglia che non lo fa stare bene, abbiamo preferito non rischiare e averlo nelle prossime partite", ha detto il tecnico a Sky nel pre partita.