Dopo una prima stagione nella quale ha fatto un po' di fatica a ritrovare la forma, quest'anno Jack Bonaventura si è preso la Fiorentina. Per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano è un punto fermo: riferimento del centrocampo viola, lì in mezzo gira tutto intorno a lui. Tra i giocatori della rosa si alternano tutti tranne lui e Biraghi, sempre presenti.



RINNOVO - Il rendimento in campo sta convincendo la società a far valere l'opzione di rinnovo del contratto per un'altra stagione, fino al 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale la Fiorentina è convinta di confermarlo anche per la prossima stagione e non è escluso che più avanti possa esserci anche un ulteriore prolungamento.