Domenica scorsa contro il Bologna è stato obbligato ad uscire a mezz’ora dalla fine, ma il colpo ricevuto al ginocchio destro potrebbe lasciarlo fuori anche nella sfida di domani contro l’Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura che per tutta la settimana si è allenato a parte, non ultimo quello di ieri: adesso le possibilità di vedere l’ex Milan titolare a San Siro sono veramente poche. Proprio per questo il tecnico gigliato Vincenzo Italiano starebbe pensando già alle contromosse.



Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano fiorentino La Nazione il forfait del numero 5 è ad un passo e per questo il tecnico ha pronto già il sostituto: domani toccherà probabilmente a Alfred Duncan, che non scende in campo da titolare dall’ultima sconfitta casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri. La possibilità per il ghanese di riprendersi il centrocampo viola dopo un girone d’andata tutto sommato sopra ogni aspettativa.