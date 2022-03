Questo pomeriggio l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, durante in consueto appuntamento settimanale con il Fiorentina Weekly, ha fatto il punto della situazione in vista della difficile trasferta di sabato pomeriggio contro l’Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole:



“Sarà un avversario diverso rispetto alle ultime partite. Andremo in casa dei campioni d’Italia e dovremo essere consapevoli di giocare contro i più forti. L’Inter ha qualità in tutti i reparti e tanta fisicità. Dobbiamo cercare in tutti i modi di concedere poco e di essere propositivi. Il calendario è quello che è, e vale per tutti. Prima o poi vanno affrontate tutte e vanno giocate partite con coefficiente di difficoltà alta. Dobbiamo prepararci bene e affrontare le più forti con spirito battagliero. Il mio legame con l’ambiente? Sono legato a tutti. L’ambiente è straordinario e ci sono persone di cuore che lavorano per noi e per il mio staff“.



Il tecnico, dopo il video del gol da fuori aria in allenamento pubblicato sui canali social del club, ha poi raccontato: “Ogni tanto da giocatore segnavo da fuori. Adesso non posso tirare sempre per l’età ma ogni tanto qualche tiro lo faccio. Se tornassi indietro cambierei la mia esultanza: quando segnavo correvo all’impazzata e nei minuti successivi ero in affanno. Farei come Piatek, che dopo i gol si mette in ginocchio e recupera“.