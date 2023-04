Giacomo Bonaventura, match winner della partita di oggi tra Inter e Fiorentina, ha parlato così a DAZN al termine della partita: “Oggi è una grande vittoria. Vincere qui è difficile. Adesso arriva la parte più importante della stagione. Arriviamo in fondo fondo a coppe e campionato. Dobbiamo pensare alla prossima da domani”.



Quando c’è stato il click per svoltare la stagione: “Penso che a forza di giocare assieme, si sono inseriti bene i nuovi. Siamo in ottima condizione ed i risultati arrivano di conseguenza. Ora dobbiamo andare avanti così”.



Sui gol a San Siro: “Non lo so, sono fortunato a segnare così tanto qui. È lo stadio più bello in assoluto, il gol è una soddisfazione”.



Sull’esultanza: “Era troppo lontana la curva, quindi mi sono fermato dal mister. Tanta adrenalina in corpo, mancava da tanto il gol, sono felice”.