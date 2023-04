L'occasione era di quelle ghiotte per laallenata da Alberto Aquilani: la Roma è stata fermata in mattinata dal Verona vittorioso per 5-2, e una vittoria sull'avrebbe potuto consegnare ai viola il terzo posto dietro Lecce e Frosinone. Avrebbe potuto, già, perché allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino le cose si sono messe subito male: il centrocampista, con un sinistro terrificante da fuori area, ha firmato lo 0-1 dopo appena 3 minuti. La Fiorentina, forte dei favori del pronostico, ha cominciato a macinare gioco, e al quarto d'ora la Dea ha perso per infortunio il capitano De Nipoti.Chi? No, nessun errore, proprio Vlahovic.Un. Ci sarebbe da rabbrividire se quello di cui parliamo non si chiamassee non fosse, mentre Dusan, bomber della Juve cresciuto proprio nelle giovanili viola, è mancino. Ebbene, a volte il destino è proprio chirurgico, perché, che allontana definitivamente l'Atalanta dalla zona retrocessione. La prestazione di Vlahovic è stata strepitosa:Lucchesi e Krastev con scatti incontenibili per gli avversari. Come ha segnato? Un colpo di testa in sospensione e una ribattuta da vero avvoltoio d'area sugli sviluppi di un corner.Arrivato nel mercato diche ricordiamo è la squadra dalla quale la Fiorentina ha prelevato Dusan Vlahovic e Milenkovic nel 2017,: un gol ogni 51 minuti e spiccioli. Arrivato a Bergamo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Fioretto, ha avuto bisogno di 4 partite per ambientarsi, trovando nel frattempo. L'infortunio di De Nipoti lo ha rilanciato in campo dopo due panchine consecutive contro Inter e Cesena, e oggi, in un'annata meno felice rispetto alle precedenti ma forse, da oggi, più promettente. Con un Vlahovic in più per guardare al futuro.