Jack Bonaventura probabilmente era il primo a non aspettarsi un impatto così massiccio sui meccanismi della Fiorentina, specie dopo un primo anno deludente, in linea con il rendimento della squadra. Ma dopo un tribolato addio al Milan, il numero 5 viola ha trovato una seconda giovinezza a Firenze e Italiano, con cui il feeling non è sbocciato subito ma è cresciuto esponenzialmente, non rinuncia quasi mai a lui. 10 partite su 11 da titolare e una presenza fissa nelle azioni migliori da parte dei gigliati. La Nazione, nella sua edizione locale, conferma che il rinnovo è dietro l'angolo.