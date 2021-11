Chi l'avrebbe mai detto. Un rendimento discreto, un picco (a Bergamo), un passaggio a vuoto (a Venezia) ma a parte questi la continuità di avere la meglio sulle squadre da metà classifica in giù., complice il pessimo avvio di campionato della Juventus,, a pari punti con la Lazio sesta e a. Secontinua a segnare, se la difesa continua a giocare come nelle ultime tre partite (un solo gol subito), e soprattutto se la Juventus non si riprende, alloraTanti se, è vero. Però, finalmente cercato e trovato con successo dai compagni; i meccanismi difensivi stanno migliorando a vista d'occhio, tanto che anche un asceta del turnover come Italiano fatica a cambiare la coppia formata da. E soprattutto, la Juventus sembra non vedere la luce in fondo al tunnel. Alla Lazio, spedita in ritiro prima di affrontare e battere la Fiorentina, la punizione è servita: sarà così anche per i ragazzi di Allegri? Di sicuro c'è che stavolta quelli di Italiano16 gol fatti contro i 15 dei bianconeri, 13 subiti mentre Bonucci e Chiellini, i campioni d'Europa, ne hanno incassati due in più. Vantaggio di tre lunghezze in classifica, numero 9 a quota otto gol contro gli appena due di Morata. E se si sommano anche i gol di Kean e Dybala, non si arriva che a sette.. Forse definire i viola favoriti è un azzardo, ma Italiano pretende una squadra che impone il proprio gioco su tutti i campi: non è così che si comportano le favorite? Il Milan arriverà dopo la sosta e sarà un'altra storia, adesso c'è, parole di Allegri, e la Fiorentina, di conseguenza, è chiamata a dimostrarsi superiore.