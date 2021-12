Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, parla a Dazn nell'intervallo della partita con la Salernitana: "Gol? Potevo tirare solo lì, era l'unico lato scoperto. Per fortuna ho preso bene la palla e siamo andati in vantaggio. La Salernitana gioca bene, ci ha messo in difficoltà diverse volte: con un solo gol di vantaggio bisogna stare attenti".