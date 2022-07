Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina ed Inter Borja Valero, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare l’approdo a Firenze di Luka Jovic. Lo spagnolo conosce bene il serbo già dai tempi dell’Eintracht Francoforte quando eliminò i nerazzurri in Europa League. Queste le sue parole:



“Ovviamente quando un giocatore è attaccante e gioca nel Real Madrid di solto ha poco spazio perché con uno come Benzema davanti si fa veramente fatica a giocare. Quando ero all’Inter ho avuto la sfortuna di incrontrarlo in Europa League quando lui era all’Eintracht e posso confermare che è un giocatore veramente forti. Lì ci elimino praticamente da solo. E' molto forte perché sa lavorare bene spalle alla porta, riesce a tenere fisicamente i difensori per poi far ripartire l’azione. Fa un po' quel lavoro che faceva anche Vlahovic. E’ chiaro che verrà valutato per i gol, ma questo è un aspetto fondamentale per Italiano: negli ultimi mesi il tecnico spesso si arrabbiava con i propri attaccanti per gli errori in fase di appoggio. Sarà utile anche per gli esterni d’attacco che, con un centravanti del genere, sicuramente avranno dei benefici in fase realizzativa. Dal punto di vista fisico non è altissimo ma è ben piazzata. Mi ha impressionato per la velocità nei primi metri di scatto, quando segnò a San Siro buttò a terra De Vrij di prepotenza e segnò di tecnica. Se il Real ha speso 60 milioni per lui è perché c’è tanta qualità in lui”.