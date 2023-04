Josip Brekalo, ala della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia:



"Un peccato per come è andata la partita. Potevamo fare la storia della Fiorentina vincendo 10 gare consecutive. Per questo non siamo felici. Detto ciò, abbiamo fatto un'ottima partita. Il gol? Abbiamo fatto un regalo allo Spezia. Dobbiamo continuare così, visto che abbiamo tre competizioni. Peccato per il palo, ma voglio giocare di più e aiutare la squadra. Possiamo fare grandi cose. Italiano? Mi ha detto "oggi fai gol". Ci sono andato vicino (ha preso un palo, ndr)"