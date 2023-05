Nonostante la buona prova offerta con l'Udinese, il primo gol in maglia viola di Brekalo non è arrivato. Anzi, per il croato è arrivato addirittura il terzo palo stagionale dopo aver superato Silvestri a tu per tu. Appuntamento con la rete, dunque, rimandato. Josip non dovrebbe partire titolare nella gara di ritorno di Conference contro il Basilea ma è molto probabile che possa farlo nella sfida del prossimo weekend, quella contro il Torino, sua ex squadra. Questo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport.