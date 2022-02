Alberto Aquilani sta raccogliendo grandi risultati con la Fiorentina Primavera con le vittorie della coppa Italia e la Supercoppa. Una formazione, quella viola che esprime un buon calcio, come testimoniato dall’ultima vittoria sulla Roma capolista. La guida, illuminata, è di capitan Giovanni Corradini. Il centrocampista umbro si sta confermando come uno dei migliori classe 2002 presenti in Italia. A gennaio Cellino voleva portarlo in serie B al Brescia ma la Fiorentina non ha voluto privarsene. Qualità nelle due fasi, personalità e anche diversi gol: per Corradini l’esordio tra i professionisti è solo rimandato.