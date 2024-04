Fiorentina-Bruges: data e orario delle semifinali di Conference League

13 minuti fa



La Fiorentina di Italiano si è qualificata, per il secondo anno di fila, alle semifinali di Conference League. I viola hanno battuto il Viktoria Plzen per 2-0 solo ai tempi supplementari e, con qualche patema, hanno stappato il pass per entrare nella top 4 della competizione.



NEXT - Nel prossimo turno Belotti e compagni affronteranno il Bruges. I belgi hanno battuto i greci del Paok Salonicco per 2-0 a domicilio e, forti anche dell'1-0 dell'andata, hanno passato il turno. Saranno loro i rivali della squadra di Italiano.



LE DATE - Le semifinali di Conference League si giocheranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. L'andata è prevista il 2 maggio in casa della Fiorentina. Una settimana dopo (il 9 maggio), la gara di ritorno in Belgio.