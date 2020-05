La Fiorentina ha fatto uscire sul suo sito un comunicato ufficiale, per specificare le condizioni sanitarie dopo i tamponi effettuati due giorni fa, e per fare chiarezza sulla ripresa degli allenamenti: "A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo.



RICADUTA- Veramente una doccia fredda per la Fiorentina, che dopo la guarigione di 12 persone, tra atleti e staff, credeva di essersi messa alle spalle il virus. Il piano di ripartenza, comunque non si arresta, con già a partire da domani la squadra che svolgerà al centro sportivo le visite, per poi pianificare la ripresa degli allenamenti, inizialmente individuali. Un brutto colpo per l'ambiente viola, con il ritorno alla normalità che si allontana ancora un po', nonostante la volontà della società di Commisso di arrivare alla ripresa del campionato, naturalmente con il minor tasso di rischio.