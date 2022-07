Questo pomeriggio il giornalista ed opinionista SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con il Pentasport di Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull’arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina dopo le prime due settimane di ritiro con la squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:



"Per il momento Jovic si trova in una situazione a mio modo di vedere molto particolare: il serbo è sul crinale tra il diventare come Kokorin e rivelarsi il colpo del secolo per la Fiorentina. Quando sei in questo stato e cammini sul crinale, o arrivi in fretta alla vetta oppure in poco tempo finisci a valle: anche per il neo attaccante viola credo che non ci siano vie di mezzo. Mi auguro che possa davvero dimostrare il suo valore in maglia viola, vorrei vivere con queste emozioni forti. Chi parte titolare tra lui e Cabral? Ormai conosco bene Italiano e sono convinto che terrà conto di chi dimostrerà il suo valore con le prestazioni sul campo, ormai non esistono titolarissimi. Il calcio è cambiato, non ultimo con l’introduzione dei cinque cambi, e adesso tutta la rosa è utile”.



Bucciantini ha poi commentato anche l’arrivo a Firenze di Dodò: “A primo impatto mi è piaciuto moltissimo per come si è presentato a Moena davanti ai suoi nuovi tifosi: anche se può sembrare un’americanata, quello che è stato fatto da visibilità al brand oltre che a riportare simpatia ed entusiasmo attorno alla squadra. La Fiorentina è stata brava, ha inizialmente sbagliato a non cavalcare l’onda dell’entusiasmo post-Europa, ma poi si è nettamente rifatta con il mercato: adesso i viola devono continuare a vivere questa ventata di positività. Poi Dodô è un colpo fantastico: è il numero 2 più forte del campionato, fa competizione solo Di Lorenzo“.