Quest’oggi il giornalista ed opinionista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento per il Pentasport di Radio Bruno, ha potuto commentare le parole di quest'oggi di Sottil, oltre che fare il punto della situazione in casa Fiorentina dopo i primi 10 giorni di ritiro estivo. Questo un estratto delle sue parole:



"Sottil è un giocatore che ha fatto tutta la sua trafila dalle giovanili ai prestiti in squadre minori, poi è tornato a Firenze ed ha ad alternato prestazioni. Ma non è mai partito come riserva, anche perché quasi sempre entrava. Al di là delle nostre aspettative mi fa piacere che lui abbia grandi aspettative su se stesso e se ad averle è anche Pradè significa che è un pensiero maturato dentro lo staff tecnico e dirigenziale. Vuol dire che vedono il lui qualcosa di più rispetto agli altri. Se riuscisse davvero a fare 10 gol la Fiorentina farebbe sicuramente più punti: se qualche esterno fa più gol anche gli obiettivi come Europa League e Champions League possono diventare possibili. Non so se accadrà, ma mi fa piacere che lo dica. La notizia importante di questo ritiro è che questa squadra vuole crescere e non si nasconde nel puntare a grandi obiettivi.



Bucciantini ha poi commentato come arriva la squadra viola ai nastri di partenza del prossimo campionato: "La passata stagione mostrare un miglioramento era facile per la Fiorentina, adesso fare oltre 70 punti non è semplice. Per andare in Champions ne servono almeno 7, è altresì vero che al momento ci sono solo 3 squadre fuori portata per la Fiorentina. Poi dipende anche dal mercato, spero che arrivi questa mezzala forte di cui tanto si parla. Lo Celso rappresenterebbe il profilo perfetto per il gioco di Italiano, ha inoltre molta esperienza internazionale: ha conosciuto i grandi palcoscenici, gioca in Nazionale, ha il gol nel dna, potrebbe far fare un bel salto alla Fiorentina".