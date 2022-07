La dirigenza viola ha voglia di migliorare il centrocampo da affidare a Vincenzo Italiano e per farlo sta cercando un profilo di caratura internazionale. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione la Fiorentina sarebbe pronta a fare all-in per il centrocampista del Tottenham Giovanni Lo Celso. L’argentino, che da tempo non rientra nei piani di Antonio Conte è pronto a lasciare Londra ma per il momento manca ancora l’accordo.



Secondo quanto riportato dal quotidiano il club inglese al momento starebbe spingendo per un trasferimento in viola a titolo definitivo; allo stesso tempo per la Fiorentina vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni, che con l’aggiunta di bonus salirebbero a 20. Al momento i dirigenti inglesi avrebbero declinato questa prima offerta da parte dei viola, mentre il giocatore sarebbe invece pronto ad accettare un contratto un quadriennale.