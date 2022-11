Riccardo Sottil spinge ed accelera verso il rientro. Forza Ricky!!!

Questa mattina ladiè tornata in campo in vista della partita di domani contro la: attorno alle ore 11 la squadra si è ritrovata all’interno del Centro Sportivo Davide Astori per svolgere la sessione di rifinitura. Oltre alle buone notizie su, che già da qualche giorno è tornato ad allenarsi regolarmente assieme al gruppo e probabilmente potrebbe tornare tra i convocati, arrivano novità anche a riguardo delle condizioni fisiche di Riccardo Sottil.Out dalla partita interna contro l’Hellas Verona, risalente ormai a due mesi fa, il giocatore nelle ultime settimane ha scelto di non operarsi e di scegliere la strada delle terapie conservative ma nelle ultime ore la sua situazione sembra sensitivamente migliorata. L’esterno dopo tante settimane passate tra infermeria e palestra, anche se ancora a parte, quest’oggi è tornato ad allenarsi in campo.Questo il video pubblicato dalla club gigliato tramite i propri canali social: