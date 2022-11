Finalmente la Fiorentina di Vincenzo Italiano riesce ad inanellare la seconda vittoria consecutiva in campionato, la quarta se si contano anche le due di Conference League con Basaksheir e RFS Riga, confermando di aver superato il disastroso Ottobre (almeno livello di punti raccolti). La vittoria di ieri pomeriggio contro i blucerchiati è forse la più meritata finora, con il risultato ed i tre punti mai in discussione. Andando contro quanto fatto finora i viola ieri non hanno sbagliato niente relativamente all’approccio: nelle ultime partite la squadra ha sempre sofferto i primi minuti di gara, ma ieri la squadra ha mostrato uno step di crescita anche in questo senso. E’ vero che la Sampdoria non è certo uno degli avversari più irresistibile, ma è chiaro che con la Fiorentina di questo primo inizio di stagione, alla vigilia, anche una partita come quella di ieri poteva nascondere al suo interno molte insidie. La trasferta sul campo della Samp è stata affrontata senza presunzione e senza rassegnazione e la partita ha dato ragione alla Fiorentina



BONAVENTURA E MILENKOVIC TRASCINATORI – Dai primi minuti si era capito che quella die ieri potesse essere la gara giusta per rivedere il miglior Giacomo Bonaventura, ultimamente molto sotto i suoi standard prestazionali: già al 4’, in occasione del gol del vantaggio, è abile a seguire l’azione e a battere con freddezza Audero. Prova magistrale anche per Nikola Milenkovic che, oltre all’ennesimo gol su calcio d’angolo, ha mostrato miglioramenti nella gestione del risultato: in coppia prima con Quarta, e poi con Igor, il serbo annulla praticamente tutte le offensive dei padroni di casa facendo passare a Terracciano una giornata tutto sommato tranquilla. L’avversario era quello che era ma adesso la squadra di Vincenzo Italiano sembra aver realmente ingranato la marcia giusta.



TRA CONFERENCE E CAMPIONATO - Intanto questo pomeriggio la Fiorentina tornerà ad allenarsi per preparare la sfida casalinga di mercoledi contro la Salernitana dell’ex Frank Ribery: in caso di vittoria, che sarebbe la terza di fila, i viola tornerebbero in una zona di classifica abbastanza tranquilla, che permetterebbe di affrontare la seconda parte di campionato con tutt’altro stato d’animo. Inoltre potrebbe poi arrivare alla sfida di domenica contro il Milan, l’ultima prima della sosta per il Mondiale, con uno stato d’animo che potrebbe addirittura dare le possibilità di tentare il colpaccio. Intanto questo pomeriggio a Nyon, alle ore 14, si conoscerà chi sarà l’avversaria della Fiorentina in Conference League.