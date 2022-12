Come sappiamo tra poco meno di un mese avrà inizio la sessione invernale di calciomercato, e per questo il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso nelle ultime ore si è trasferito in Qatar, per assistere alla fase ad eliminazione diretta del mondiale, e vedere da vicino alcuni dei profili più interessanti del mondo: il dirigente viola, come fatto lo scorso anno con Julian Alvarez poi passato al Manchester City, è pronto a scovare il giocatore del futuro. Chiaramente come sottolineato anche nei giorni scorsi la Fiorentina a livello di lista è al completo, compresi gli slot da extracomunitario, e per questo prima di acquistare dovrà necessariamente lasciar partire qualcuno.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione Burdisso ha visto Nazionali interessanti, come il Marocco dove si è messo in mostra l’esterno Boufal (classe ‘93 dell’Angers) e dove gioca Ounahi, talentino classe 2000 ( per il quale si profila un futuro radioso). Elementi già finiti nel mirino di tanti. Occhio anche al ricorrente Yunus Musah, 2000 statunitense da tempo sul taccuino della Fiorentina, dal costo già alto come quello di Tyler Adams, centrocampista classe ‘99 del Leeds: è chiaro che il costo del loro cartellino sia alto, e che servirebbero svariati milioni, ma i viola continuano a monitorare le loro situazioni. Che possa esser scovato in Qatar il gioiello del futuro viola?