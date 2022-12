Secondo l’edizione odierna di Tuttosport la Fiorentina dovrà prepararsi ad un imminente assalto ad uno dei suoi difensori: stiamo parlando di Nikola Milenkovic che, nonostante abbia disputato un mondiale non proprio perfetto ed abbia da poco rinnovato il suo contratto con il club gigliato, continua ad essere al centro del calciomercato. Come avvenuto la scorsa estate per il serbo ci sarebbe il forte interessamento di un club inglese, pronto ad esborsare qualsiasi cifra per convincere giocatore e club ad accettare.



Come riportato questa mattina dal quotidiano, come successo pochi giorni fa con Amrabat che è finito nl mirino del Liverpool, dall’Inghilterra arrivano notizie a riguardo di Il difensore piace da tempo in Inghilterra e secondo alcune indiscrezioni il West Ham sarebbe pronto a fare follie per il centrale serbo.



La squadra di Londra deve sostituire Zouma infortunatosi gravemente al ginocchio e Moyes, da sempre ritenuto un grande estimatore di Milenkovic, è pronto a riprovare l’assalto. Il francese infatti starà fuori per almeno 4 mesi e per questo gli Hammers hanno pensato proprio al difensore viola. Nonostante la Fiorentina lo abbia blindato nel vero senso della parola, con un contratto da oltre 2 milioni fino al 2027, il West Ham un tentativo lo farà. Anche se chiaramente dopo aver prolungato il contratto adesso Milenkovic rappresenta una delle colonne della squadra di Vincenzo Italiano, i fase di calcio mercato mai dire mai.