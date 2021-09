Ex attaccante di Fiorentina e Napoli nonché ex allenatore delle giovanili viola e maestro di Dusan Vlahovic l'anno scorso in collaborazione con Prandelli, Renato Buso ha parlato a margine della presentazione del libro su di lui e l'altro ex viola Celeste Pin, "Due veneti a Firenze":



"Fare gol su rigore non è mai semplice, e calciare i rigori vuol dire che la squadra arriva in area per procurarseli. La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra importante, Vlahovic è straordinario e va lasciato tranquillo, è un 2000 e fa reparto da solo contro difese a 3 come le ultime due che ha affrontato (Inter e Udinese, ndr). E' un attaccante completo, magari fatica un po' sotto il punto di vista del gioco ma poi quando si tratta di segnare c'è sempre. Vedere due punte giovani e determinanti come lui e Osimhen sfidarsi al Franchi per qualcosa di importante sarà interessante".