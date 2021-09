- Se la Fiorentina esce dalla Dacia Arena con tre punti è molto anche merito suo. Para tutto, negando in più occasione all'Udinese il gol del pareggio. Decisivo sul tiro a giro di Beto, sulla staffilata di Makengo e sulla conclusione nel finale di Deulofeu.- Il giocatore di proprietà del Real Madrid inizia la partita con il piglio giusto. Primo tempo molto propositivo, cerca spesso di combinare con Callejon. Nella ripresa quando c'è da difendere il risultato dà un contributo importante in ripiegamento.- Duella per novanta minuti con Beto. Provvidenziale su alcune chiusure. Commette una sola ingenuità in novanta minuti ma l'Udinese non ne approfitta.- Ci mette grinta ed intensità. Cattivo in marcatura, con foga va a sradicare il pallone dai piedi degli avversari. Il giallo lo condiziona, Italiano lo toglie a metà ripresa quando c'è il rischio di seconda ammonizione.(dal 21'- Entra al posto dell'ammonito Quarta. Contribuisce con esperienza a blindare il risultato).- Un duro colpo al costato rischia di metterlo subito ko. Lui però stringe i denti e gioca una buona gara. Spinge poco ma è molto attento in marcatura(dal 15' s.t.- Buono l'approccio. Il suo ingresso dalla panchina consente alla Fiorentina maggiore spinta).- Ha il gran merito di conquistarsi il rigore che decide il match. Partita di grande sacrificio, lotta molto a metà campo. Ci mette anche tanta qualità nelle giocate, leader della mediana.(21' s.t.- Si vide che ha voglia di dimostrare al suo allenatore di poter essere un giocatore importante. Quando entra si mette subito al servizio dei compagni. Prezioso in fase di ripiegamento quando l'Udinese inizia a spingere di più).- Gioca a due tocchi. Pulito e preciso nei passaggi. E' il metronomo della mediana viola. Le azioni della Fiorentina partono sempre dai suoi piedi.(38' s.t.).- Tanto lavoro sporco. Recupera parecchi palloni, va sempre in pressing sugli avversari. Giocatore che sta diventando sempre più importante per questa squadra.(21' s.t.- Il suo ingresso permette al centrocampo di avere più qualità. Dopo un minuto subito si mette in mostra con un tiro potente. Velocità e tempi di inserimento).- Gioca una partita ordinata. Accompagna l'azione, cerca sempre di dare supporto in fase offensiva. Gli manca più che altro la giocata illuminante, quella che ci si aspetta sempre da uno con le sue qualità.- Sportella tutto la partita con un altro peso massimo, Nuytinck. Il capitano dell'Udinese lo tallona, lui riesce comunque ad essere utile per la squadra, difendendo spalle alla porta parecchi pallone e prendendosi diversi falli. Perfetto dal dischetto, un rigore da tre punti.- Tocca a lui inventare la giocata. Fatica a trovare spazio ma quando ha qualche metro libero riesce sempre a rendersi pericoloso. Cala alla distanza.- La Fiorentina trova la terza vittoria consecutiva in trasferta, cosa che non accadeva dai tempi di Pioli. Il primo tempo è perfetto, con la squadra che mantiene il predominio del gioco. Nella ripresa soffre un po' di più ma alla fine esce vincitore.