La Fiorentina, tramite un comunicato sul proprio sito, ha fatto sapere che l'allenamento di lunedì pomeriggio, che si terrà alle ore 17.15, sarà aperto ai tifosi e si terrà allo stadio Franchi. Una bella iniziativa, per tenere i tifosi ancora più vicini alla squadra in questo momento favorevole, e una novità, visto che erano tanti anni che non si tenevano due allenamenti aperti ai tifosi in così poco tempo, visto che ne era già stato fatto uno il 1 gennaio.