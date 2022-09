Come spesso accade durante la sosta per le Nazionali, per tutta la prossima settiamana il Centro Sportivo Davide Astori rimarrà quasi deserto. Saranno tanti infatti i giocatori della Fiorentina che in questi giorni saranno impiegati con le proprie nazionali: chi per le partite di Nations League, chi per amichevoli di preparazione in vista del mondiale di Qatar.



Dopo esser stato a lungo ai box con la Fiorentina Nico Gonzalez tornerà protagonista con la maglia della Selecion Argentina: inizialmente era stato escluso come il compagno Quarta,ma poi l’infortunio occorso a Dybala ha costretto Scaloni a convocarlo. Resterà invece a Firenze Nikola Milenkovic, che continuerà a lavorare per superare il problema all’adduttore: il serbo vuole esserci a tutti i costi per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.



Partiranno per le proprie rappresentative anche gli altri due serbi Jovic e Terzic, il nuovo arrivato Barak (punto fermo della nazionale della Repubblica Ceca) e Zurkowski con la Polonia. Amrabat sarà impegnato con il Marocco in due amichevoli in preparazione per il mondiale mentra Kouame sarà impegnato con la Costa d’Avorio.