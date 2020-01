Il mercato è ufficialmente iniziato e la Fiorentina si sta muovendo. La squadra gigliata cerca rinforzi in ogni reparto per aumentare la competitività della rosa e raggiungere una zona di classifica più tranquilla. In attacco il nome caldo è quello di Patrick Cutrone, il classe 1998 ha trovato poco spazio Wolverhampton, 12 presenze e 2 gol per un totale di 291 minuti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il ragazzo avrebbe detto si alla Fiorentina, ritenendo valido il progetto. La trattativa sembra avviatissima, si lavora sul prestito con diritto di riscatto vicino ai 20 milioni di euro. L’alternativa potrebbe essere Petagna, ma serve una proposta superiore ai 15 milioni di euro per sedersi a trattare con la Spal. Con l’arrivo di un centravanti Pedro potrebbe lasciare la Fiorentina, molte richieste di prestito per lui. Gremio, Flamengo, Palmeiras e Besiktas sono al momento le più interessate.