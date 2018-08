Stefano Pioli dispone di sei pedine per tre posti. La Nazione fa il punto sulle dinamiche del centrocampo della Fiorentina: due certezze, poi un mosaico da comporre. La sostituzione di Milan Badelj è complicata, non ci sono giocatori in rosa in grado di eguagliarlo in termini di caratteristiche e qualità: potrebbero giostrarsi in quella posizione Bryan Dabo, Christian Norgaard e Jordan Veretout. Teoricamente, il danese dovrebbe giocare davanti alla difesa, con Marco Benassi e Veretout interni. E contro la Sampdoria potrebbe essere schierato Gerson al posto del francese, squalificato. Senza dimenticarci dell'ultimo arrivato Edimilson Fernandes.